祿泉樓或經抽氣扇播毒　袁國勇：1宗超級傳播可令功夫白費

瀝源邨祿泉樓爆發新冠肺炎群組個案，香港大學微生物學系講座教授袁國勇今早(7日)在電台節目表示，祿泉樓至今有7人感染新冠肺炎，涉及相同座向及不同座向單位。他相信涉及兩個不同方法傳播，包括由廚房抽氣扇向外傳播病毒，或經信箱、大門等公用設施傳播。他強調目前仍不能鬆懈，因為一宗超級傳播，都可令所有功夫白費。

他解釋，祿泉樓的單位只有一面向外的大窗，與廚房、廁所均接近，而廚房抽氣扇力度強，若屋內有人的病毒載量高，病毒有機會經抽氣扇向上走，造成同一座向的較高樓層住戶受感染。

他又指，目前危殆的34歲女患者曾經3次向私家醫生求診，入院後才確診，呼籲所有醫生要盡早找出初期病人，如果明知病人有初期病徵，都不安排進行病毒測試，最終導致病人要插喉等嚴重後果，有關醫生可能會面對法律訴訟。

袁指，香港建築密度高，難以避免病毒傳播，認為最重要是進行大量測試，現時每日做約5000個檢測，建議每日做到約7000個。他亦強調，不能再有不切實際幻想，以為散發性病例能消失，戴口罩將會成為新常態，共用餐具等飲食習慣應該改變，街市內亦不應該再有野生動物。