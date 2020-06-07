停學不停課　教局設專頁教老師網上授課技巧

教育局因應停課安排，設立網上專頁，上載30多段短片，由經驗豐富的教師講解運用電子學習平台和實時網上授課的技巧，供新手教師參考。教育局高級課程發展主任李建寰表示，局方更設立電話熱線、流動通訊程式群組和網上研討會等，為有需要的教師提供支援。

李建寰指，網上教學不一定要運用先進科技，老師的心思和創意才是重點所在。李指成立流動通訊應用程式的群組，邀請有疑問的老師發問，同時邀請教育卓越中心計劃下富經驗的老師解答。群組大受老師歡迎。老師靈活變通，學生不但可在家上體育課、美術課，還可以參加多項網上活動，填補失去的校園生活。

佛教慈敬學校總課程統籌主任陳美娟表示，希望學生保持對運動、視藝和音樂的喜愛，在知識、技能、態度上持續成長。每一科的老師都會製作短片，例如體育組教學生跳舞、音樂組教他們就地取材製作樂器、視藝組教他們設計英雄形象，並拍攝音樂短片上傳至學校的網上平台，學生都踴躍參與。

復課在即，陳美娟指，學校在停課期間一直收集學生網上學習的數據，老師會在復課前，檢視哪些學生需要進一步跟進，並妥善安排課程銜接。

老師編撰網上教材和琢磨實時網上授課技巧需要與時並進，學校也因此得益。