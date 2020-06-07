港版國安法：台擬設港人安置處所　行政院周四公布

針對港版國安法，台灣的蔡英文總統早前提出「香港人道救援行動方案」。台媒周日（7日）報道，方案由陸委會統籌規劃，並已送交行政院，周四（11日）通過後將對外公布詳情，未來也將設立集中安置處所，協助無法自覓住處的港人。

跨部會專案小組除納入內政部、衞福部、勞動部、教育部、法務部等，也包括台灣的國安局與調查局。報道指，救援行動方案是依據《港澳條例》第十八條，針對申請政治庇護的港人，提供安置與照顧方案。為完善法規，此次也修改「港澳條例實施細則」第廿五條，對赴台港人安全與自由受到危害給予援助，並在獲准居留前，提供基本安置及照顧。

雖然實施細則有兩個月預告期，不過，行政院周四核定方案後便可執行，不受影響，意味目前已申請政治庇護但尚未通過審查的港人，即可適用。

據悉，現行港人赴台申請庇護，台方會請香港人權律師撰寫法律評估意見，協助確認身份，並評估其危險等級，再由台方人權律師接手。未來依照流程，台方受理個案後，會先初步判定，國安局、調查局也納入安全防控任務，查核個案身份，避免大陸民眾藉機滲透。

至於安置計劃將有「自覓住所」與「集中安置」兩種方式。集中安置對象除無法自行租屋者，也包括社會關注個案，移民署雖已有針對非法移民的收容所，但未來的港人集中安置處所，會與收容所有所區隔。在照顧服務上，將提供基本生活、心理諮詢、醫療保險等支持；獲准居留後，可獲就學、就業、職業訓練等輔導。

現行申請來台庇護的港人，是由香港當地募款援助，但捐款即將用完，未來政府將編列預算給予慰問金、安置費、關懷金等，直到個案獲准居留為止。