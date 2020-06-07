積金局研究退休投資新產品　今年底前推出巿場

每名打工仔都會有一份強積金，積金局主席黃友嘉今(7日)發表網誌，指出該局去年設投資解決方案實驗室，鼓勵業界在強積金的框架內研發一些可幫助打工仔，在強積金供款(退休前)及提取強積金(退休後)兩個階段的投資新方案後，今年4月初再向強積金受託人發出開發退休投資產品的指引，預計今年底前將有新產品推出市場。

局方就退休投資方案的研發訂出4項原則供業界參考，包括要透明、簡單以便打工仔易於理解，還要以目標為本，適合打工仔在不同階段的需要，定期檢視表現以符合預期效果，而收費水平亦必須合理。黃指，業界對指引的反應十分正面，局方亦已收到產品方案的申請並正進行審批，預計今年底前將有新產品推出市場。

此外，黃指出，在市場動盪及經濟下行的艱難時刻，積金局在執法、防範違規、風險管理及教育成員的4大功能擔當重要角色，並提到強積金制度設計穩健，即使強積金的總資產值於3月底受市場波動影響而有所下跌，但到4月底已回升至9187億港元，證明強積金制度長遠能經得起市況波動的考驗。

另外，積金局亦持續優化強積金產品的選擇，包括擴大強積金可投資於房地產信託投資基金（REITs）的比例及市場數目，取消以往在香港、英國、美國、及澳洲上市的REITs，投資總額不得超過基金資產的10%的限制，並新加入加拿大、法國、日本、新加坡及荷蘭上市的REITs作准許的投資項目，惟總額不得超過基金資產的10%。