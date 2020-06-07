外界促設失業金　羅致光稱香港援助制度較英國有保障

香港失業率持續上升，外界一直有聲音要求設立不用供款、沒有資產及收入限制的失業援助金。勞工及福利局局長羅致光今日(7日)在網誌比較香港及英國的失業援助制度，指透過香港綜援制度提供的失業津貼，水平遠較英國的為高，而在遣散費/長期服務金方面，香港僱主的承擔亦明顯遠較英國僱主為高，所產生的就業保障和失業保障功能都較英國為高。

他表示，在英國，僱員僱主向國家保險供款，僱員供款超過兩年，失業時便可領取失業津貼，平均每月3000多港元，最長可領取6個月；若供款不足兩年，失業人士仍可申請失業津貼，但有資產和收入限制。香港的綜援制度同樣以家庭收入作為單位，但多了考慮「家庭總需要」，4人家庭綜援平均每月1.6萬港元，水平遠較英國高，資產及收入上限亦較寬鬆。

他又指，兩地同樣有遣散費，但英國沒有長期服務金。英國的遣散費按年齡分3級，每滿一年年資，可獲最多1.5星期工資；香港則每做滿一年可獲三分之二個月工資。他認為，香港僱主的承擔遠較英國僱主高，又指英國僱主雖然要為僱員供國家保險，但成本自然會轉嫁至僱員薪酬方面，僱主亦將企業社會責任「外判」予國家保險，令僱員的就業保障又再少一層。

他表示，兩地在政治上亦有很大分別，香港議會的聲音是批評綜援水平太低，資產及收入限制太緊，而英國議會主要的討論，是領取失業津貼不守承諾時的罰則是否太寛鬆，認為雖然香港稅率遠較英國為低，失業福利較英國為高，議會文化相映成趣。