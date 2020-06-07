風季再臨　土拓署引入激光掃描儀測量系統加強防洪

前年超強颱風「山竹」襲港，引發的「風暴潮」嚴重破壞海事設施。現時風季又至，為免重蹈覆轍，政府修復和加固現有海事設施，例如為將軍澳海濱長廊加建「防浪牆」，又用新技術提升檢查海事設施的效率。

發展局局長黃偉綸發表網誌，簡介土木工程拓展署的防洪工作。土拓署近年引進了綜合「多波束測深儀」及「激光掃描儀測量」的系統，能在短時間內勾畫海事設施的整體結構狀況，提升檢查工作的精確度和效率。多波束測深儀會在水底發出聲波及接收回聲，經電腦分析後，計算出海事設施如海堤和防波堤在水底的結構形態。同時，激光掃瞄儀會測量海事設施在水上的狀況，以往需靠「蛙人」潛水檢查，但會受制於水底能見度、潮汐條件、海上交通等因素。

此外，在「山竹」襲港期間受巨派沖擊的將軍澳海濱長廊，部分欄杆及地磚損毀，土拓署事後為減低「越堤浪」對沿岸居民及設施的威脅，已在該公園加建長約600米、高約1.1米的防浪牆，以加強防禦能力。同時，該署又在該公園其中一個梯台的外圍入口處，加建混凝土防浪牆，避免巨浪破壞附近的行人路和單車徑。

香港仔南避風塘亦於「山竹」襲港期間受到破壞，原本由5至6噸重石塊組成的防波堤在巨浪沖擊下出現局部崩塌。土拓署事後利用了特別設計的「弱波石」來加固，「弱波石」的形狀像扭了90度的「工」字，每件組件重約3.4噸。由於組件之間環環互扣，形成牢固的保護層，較天然石塊更有效抵禦海浪沖擊。