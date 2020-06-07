觀塘全港首個室內空調巴士總站　預計明年首季啟用

觀塘市中心重建計劃進行得如火如荼，市建局行政總監韋志成今(7日)發表網誌，第2及3期主地盤發展項目進度理想，當中上蓋住宅樓宇和位於基座項目內的公共運輸設施的主要建築工程已經完成，包括全港首個附設室內巴士候車區的公共運輸交匯處，預計最快今年第4季完成驗收後，明年第1季開放市民使用。

觀塘市中心公共運輸交匯處面積達到1.5萬平方米，佔整個基座總樓面積的一半，交匯處落成後，將會是全港其中一個面積最大的有蓋公共運輸交匯處。該交匯處，將重置重建前分佈於裕民坊、仁愛圍、同仁街一帶以及周邊地區的多條巴士線及小巴站。

韋志成指出，在項目基座內的有蓋公共交通交匯處設有兩層，分別是上層的巴士總站和下層的小巴總站，該局將項目內的新巴士總站改成環型設計，其中央部分只用作泊車，8個巴士候車區改為環繞總站四邊佈局，並進一步與商場的室內間整合，打造出全港首個設有空調巴士候車區的巴士總站。

在新設計下，乘客可從連結基座內多個不同出入口的24小時行人通道，進入室內巴士候車區等候上車，無需逗留在巴士停泊區候車，避免吸入車輛廢氣。乘客前往或離開巴士停泊區時，亦無須橫過行車道或月台，減低發生交通意外的風險，候車區內會提供座位和無線網絡服務供市民使用，讓他們有更佳的候車體驗。

每個乘客候車區設有巴士靠站感應器，並與候車區閘門的開關系統連結。當有巴士靠站時，感應器可因應巴士上客或落客的需要，開啟相應的候車區閘門，方便乘客上落，且已預留無線網絡接駁系統等科技基建設施，以便繼續研究日後設置更多的智慧設施，便利市民出行。小巴總站內，亦有3個可容納小巴充電裝置的位置。