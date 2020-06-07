25%學校指教局提供資源不足　最多用中史科推廣基本法

今年是《基本法》頒布30周年，善德基金會在上月25日至本月5日向156名中小學校長進行問卷調查。有76%受訪者認為，教育局為教師提供的基本法教育專業發展需要持續優化或不足夠，他們主要覺得需要經費及教材。

問卷調查又向學校了解透過哪個科目的課時去推行基本法教育，發現最多(70%)學校以中史科推廣基本法教育，最少(54%)是地理科。不過，亦約有40%的學校未有將基本法教育融入不同科目。

另外，有25%受訪者認為教育局提供的教育專業發展不足夠，另有51%人認為足夠，但可以持續優化。有63%受訪者認為需要加強學校的基本法教育，並期望獲得資助及教材。

將軍澳香島中學校長鄧飛認為，基本法教育涉及法律、法學教育，一般教師並非法律專業畢業，故在教學時可能不懂教，或導致「不敢教」。他又認為，調查結果顯示有學校在基本法教育上沒有採用任何課時，可能是不會教，而非不想教，故可見進行教師培訓的重要

香港大學法律學院首席講師張達明表示，對教師及學生來說，基本法教育沉悶、艱深及不知如何處理有爭議、政治性的問題。在數年前，律政司會將涉及基本法的個案撮要放上網頁，故認為教師可以有關資料作教材。