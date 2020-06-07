政Whats噏：李柱銘自爆如要到外國　很多國家願收留

李柱銘話訂立國安法後唔預備離港，但又講到有好多國家願意收留佢咁話喎。

「港版國安法」立法在即，唔少民主派人士都人心惶惶！之不過，被炮轟為「叛國禍港四人幫」之一、外號「李漢奸」嘅民主黨(白鴿黨)創黨主席李柱銘今早(7日)接受電視台訪問時，就話即使國安法立法後，都唔預備離開香港，但佢亦都講到，自己若果要離開香港都好容易，「就算我依家無外國嘅護照，如果我想停留喺外國，我相信好多國家都肯收我」咁話喎。

另外，李漢奸同另外14名民主派人士喺4月中一同被捕，當時李漢奸形容自己被捕「舒服晒」。被問到係咪對年輕人內心有愧時，李漢奸直認不諱，仲講番自己因涉及2014年違法佔領行動(佔中案)而兩度被捕，但最終都未曾被當局起訴。李漢奸仲講到自己當時第2次被捕時嘅經歷，話自己已經習慣咗被捕，仲話自己喺警署內仲笑住影相添！面對今次首次被起訴，案件甚至會交由區域法院處理，李漢奸就答「坐監咪坐監囉」！

港府2003年曾提出就《基本法》第23條立法，但最終唔成功。李漢奸就話，當年反對嘅原因係為覺得當年條文傷及港人自由，仲話若果條文唔會削弱人權嘅話，白鴿黨當年會選擇支持咁話喎！