港版國安法：下周日發起罷課公投　學界：學生是公民有權發聲

針對港版國安法立法，有團體計劃發起「三罷」，當中學界打算發起罷課，並於下周日(14日)發起「公投」收集市民對「三罷」的意見。有學界代表表示，學生亦是香港公民，有權利就港版國安法立法表達意見。建制派人士則反對罷課。

港台節目「城市論壇」今日(7日)討論港版國安法事宜。出席節目的中學生行動籌備平台發言人鄭家朗表示，本港學生現時正處於政治風暴的風眼位置，由文憑試歷史科考題被取消，教育局局長楊潤雄建議若學生在校內違反國歌法，校方可報警處理等事情均反映，學生正受到政權打壓。

對於政務司司長張建宗今日發表網誌，批評「罷課公投」是有人利用學生來達到政治目的。鄭認為，學生若連「公投」這種和平表達意見的方法，亦被政府所鞭撻和譴責，教人怎樣有信心港版國安法立法後本港仍有自由。至於中聯辦召開座談會，聽取港區人大和政協就港版國安法的意見，鄭批評是假諮詢，認社座談會只具統戰意義。

同場的沙田區前區議員黃宇瀚則表明反對罷課，他又認為現時內地為本港制訂港版國安法，是源於本港政府未有履行憲制責任，自行就基本法第23條完成立法，加上近年本港出現暴力衝擊行為，內地才出手制止。