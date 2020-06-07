網民熱話：爭位出撞甩泵把反索償？車Cam還原真相

駕駛者當小路出大路，留意清楚路面環境是必須，更何況地下已劃有虛線作提示。昨日（6日)一架私家車在讓線駛出時，堅稱停定後被貨車車尾「掃過」，泵把亦被撞至吊吊揈，要求索償，不過有路過車Cam就拍到意外情況，成功還原真相。

事發於昨日(6日)下午1時半，現場是大角咀晏架街與棕樹街交界。網民Tomac Fong將片段上載Facebook群組「小心駕駛(討論別人駕駛態度)」。片段開始，該架白色電動私家車從棕樹街準備駛出晏架街，當時半個車頭已駛出讓線外，但由於晏架街路面頗為繁忙，私家車只能亦步亦趨隨一架貨車駛出，結果慢駛下，撞及貨車車尾，車頭泵把亦幾乎被撞至脫落。事發時，貨車司機似乎並未發現意外發生，繼續向前駛，私家車司機見狀，落車追着貨車，更帶司機返回私家車檢視損毀情況。

目擊網民見狀，亦忍不住插口指是私家車「溜前」撞及貨車，但對方卻大聲反駁：「我溜前咗？我踩定咗喎」，又指自己一定盯緊路面情況，聲稱停定後被貨車「掃過」。該網民事後在網上呼籲貨車司機聯絡他索取車Cam片，相信可還他清白。

不少網民看過片段後，幾乎一面倒狠批私家車司機，揶揄稱就算沒有車Cam片私家車都「輸九成」，「就算係停低，喺讓線突個車頭出嚟，有人撞到都係輸」、「永遠係人哋錯，自己無錯？」「前面有咁大嘅移動障礙物，私家車咁都踩油等同自殺」。

網民有話說

Nick Chan：小路出大路，貨車唔使片都贏啦

Jessie Tong：話人個車尾掃到佢個頭？要幾xx先講得出

Ome Lam：唔好放過佢，死雞撐飯蓋仲要人賠錢

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