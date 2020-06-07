修例風波：涉去年堵路示威　警控4男1女明提堂

反修例風波由去年延續至今，期間連場示威多人被捕，被捕人士中有人選擇拒保候查。其中在去年8月31日下午，有示威者在灣仔一帶堵路，1名25歲本地男子及1名20歲本地女子在警方驅散時被拘捕。

該兩名男女其後拒保候查，獲暫時釋放。警方經進一步調查及徵詢法律意見後，於今日(7日)上午分別在深水埗及沙田區拘捕兩人。該名被捕男子被控一項「參與暴動」及一項「無牌管有無線電通訊器具」罪；該名被捕女子被控一項「參與暴動」罪及一項「藏有攻擊性武器」罪。

此外，去年9月29日港島多區亦出現激進示威，3名年齡介乎19至24歲的本地男子在警方驅散時被拘捕。該三名男子其後拒保候查，獲暫時釋放。警方經進一步調查及徵詢法律意見後，今晨(7日)在葵涌、上水及觀塘區拘捕該3名男子。

該3名被捕男子當中，一名19歲男子被控一項「非法集結」罪；一名21歲男子被控一項「參與暴動」罪、一項「襲警」罪、一項「藏有攻擊性武器」罪、一項「管有任何物品意圖摧毀或損壞財產」罪及一項「無牌管有無線電通訊器具」罪；一名24歲男子被控一項「非法集結」罪及一項「藏有攻擊性武器」罪。

兩宗案件均將於明日(8日)在東區裁判法院提堂。