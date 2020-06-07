蘇錦樑批行會與政府有矛盾　有意見應內部討論

政府早前擬推行「禁酒令」，隨即遭到3名行政會議成員公開反對。商務及經濟發展局前局長蘇錦樑今日(7日)出席座談會時稱，行會成員對政策有意見，應在政府內部討論時提出，對外需要協助政府推行及解釋政策。身兼行政會議成員的議員張國鈞回應指，行會設有保密制，不能向黨友透露政策內容，只能估計黨友意向，大呻「你估吓過程有幾準呢」？

蘇錦樑指，政府政策需要立法會支持才可立法，因此愈早探討愈理想，新政策需要向議員「摸底」及在政策委員會上詢問其他部門意見，在任時最希望聽到的就是「去行會」，因為「去行會」意味着政府各部門支持新政策。

蘇指行會要幫助推動新政策，但過去有行會成員公開對新政策持相反意見，令市民認為政府內部「好似有矛盾」，指行會功能有改善空間，又強調行會成員應盡能力向市民解釋政策。

張國鈞則「面懵懵」回應指，行會成員要向政府提供意見，以及估計議員會否支持新政策，但行會設有保密制，不可向外透露，認為行會制度下，他們難以估計議員意向。