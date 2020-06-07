修例風波：學生組織擬九龍發起遊行　防暴警尖沙咀碼頭戒備

組織「學生動源」打算今日(7日)在九龍發起「6.7重燃之路九龍區大遊行」，雖然早前警方發出反對通知書，但該組織和其他團體一行10多人，依然在今午2時許現身現場，部分手持組織旗幟，人民力量副主席譚得志也有到場。警方則早在下午1時左右已在尖沙咀碼頭及彌敦道一帶戒備。

現場所見，人群不時高呼「五大訴求，缺一不可」等口號，防暴警員則在人群外圍觀察，不時截查市民。另外也有防暴警在廣東道多間名店外站崗，現場有多輛警車及防暴警員在附近巡邏。

香港思流陳同學表示，他們多名成員帶着橫額及音響器材在廣東道被警員以懷疑身上物品有可疑截停及搜查。期間陳同學懷疑警察故意阻撓他們，疑因知道他們將會在尖沙咀鐘樓有記者會，慢慢搜查他們的背包拖延時間，最後都放行。而在記者會期間，約30名警員在旁戒備。

學生動源Facebook專頁前日(5日)指，由於早前已獲警方發出反對通知書禁止今日的遊行，故將改在原定遊行集合時間在尖沙咀鐘樓擺設街站，呼籲市民改為參與該組織發起的「6.16重申五大訴求，毋忘義士遺志大遊行」。