公務員違規參與反修例活動　學者轟聶德權「得把口」促嚴懲

由去年6月起的修例風波至今近一年，政府多次提出止暴制亂，惟社會仍動盪不安，更有公務員參與其中。公務員事務局局長聶德權今日(7日)出席座談話時，強調公務員要對包括在國家及特區政府的層面的雙重身份要有正確認知，亦需具備政治忠誠、適應新時代等能力。不過，有學者批評聶「得把口」，促嚴懲「陽奉陰違」公務員。

聶德權在發言期間多次強調公務員擁有特區政府公務員及中華人民共和國香港特別行政區公務人員的雙重身份，又指公務員需與時並進，培養對憲法、《基本法》、國際整體發展的理解。聶認同公務員需突破框框、帶有創新思維，但指仍須「跟規矩」，因此一定的官僚作風需要保留。

聶又稱，公務員需具備政治忠誠、適應新時代、強而有力的執行等能力；他又同意需改革政府制度，但前提是公務員認清身份，否則改革後政府內部意見將會南轅北轍。

至於公務員的言論自由方面，聶指普通市民在沒有觸碰法例的情況下批評政府當然沒有問題，但公務員發表言論需要與身份符合，亦需考慮言論與身份是否有衝突、會否導致執行職務偏私等情況。

香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強批評聶德權「得把口」，實質因《公務員守則》阻嚇力度不足，才導致公務員公然違反《守則》，而部分公務員更肆無忌憚，參加宣揚顛覆政權、分裂國土的集會遊行。

陳稱，《守則》對公務員參加反政府的示威遊行相關事宜含糊不清，促聶立即重新檢視守則、修改指引。陳又斥聶多次呼籲公務員認清身份並無用處，反而應調查及嚴懲涉事公務員，避免再出現有公務員「陽奉陰違」的情況。

香港政策研究所董事暨行政總裁馮可強批評，政府風險意識及政治敏感度弱，並無整合過去社會事件和經驗，促設立社會事件預警級別。馮又稱，「辦法總比問題多」，呼籲政府「搵吓櫃桶底」，又質疑政府「唔做嘢係驚惹問題」。