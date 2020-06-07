研究指9成非本地大學生受疫情影響學習 　籲院校給予更多支援

新冠肺炎疫情反覆，有大學公布有關新冠肺炎對世界各地的國際或非本地大學生的身心健康影響圴研究，近9成受訪者認爲學習中受到中等至極大程度的影響，超過7成人感到憂慮。團隊建議院校應以更具創意及有效的方式，支援國際學生度過艱難的時期。

嶺南大學研究生院在4月至5月1日期間，訪問583位來自非洲、亞洲、澳洲、歐洲、北美及南美洲的學生，並在26個國家或地區攻讀的國際或非本地大學生。調查進行期間，約6成受訪者仍身處留學的國家及地區。調查結果顯示近半受訪者認爲自己有確診新冠肺炎的風險；有7成受訪者表示憂慮，而他們大部分在當地國家實施封鎖措施後仍身處海外，故擔心遠方家人的安全；4成半受訪者感到孤獨，有約1成半受訪者不知道若出現症狀應如何在所在地尋求醫療協助。

嶺大副校長暨研究生院長莫家豪指大學應實施更多措施讓國際學生獲得健康資訊，了解當地社會及醫療系統，並加强他們在心理上應對疫情及未來與健康相關的問題。