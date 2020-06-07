旺角天橋工程疑未設高度限制提示　工程界：有安全隱患

旺角彌敦道與旺角道交界正興建行人天橋。但有工程界人士指，施工團隊在天橋旁邊搭建的工作平台與橋身存有空隙，擔心會有物件從空隙處墮下，引發交通意外。該人士又指，施工團隊未有在天橋前方設置高度限制提示，質疑違反法例要求。東網正向路政署及天橋工程承建商查詢。

工程公司中科興業董事總經理潘焯鴻今日(7日)在社交網站發文，指正在興建的旺角彌敦道行人天橋工程存在安全隱患。他表示，根據法例要求，凡涉及興建天橋的工程，承建商均需向警方及路政署提交「臨時交通管理」方案，當中包括在天橋前方的一段距離，設置臨時龍門架，架上設有高度限制的警告牌，提醒駕駛者須小心前方的高度限制，以免發生意外。

但潘稱，他未有看到涉事天橋的前後處有設置臨時龍門架，而承建商只於連接天橋的工作台安裝了一個警告牌，提醒該處有高度限制，他質疑此做法未能預防超出高度限制的車輔撞到天橋及工作台，亦未必符合法例要求，「好似入停車場時，入口上方會有一條桿提醒司機前面限高幾多，如果車輛過高就會先撞到條桿，警示咗先，而唔係撞咗先知。」

潘強調，彌敦道以往沒有天橋橫跨路面，一些較高車身的車輛亦有駛經該條道路，例如吊臂車。他指，假如未有設置合適的高度限制提示，將可能構成意外。

潘又指，承建商興建天橋時搭建了一個高空工作台，但工作台與橋身連接的位置存有闊約10厘米的空隙。他擔心一旦有人不小心將工具或工程物料，例如螺絲，從空隙處跌落下方的彌敦道，可能會引發交通意外。他認為，雖然天橋由私人機構出資興建，但彌敦道是本港主要交通幹道，路政署有責任監管工程安全地完成，現時出現的問題反映了該署監管不力。