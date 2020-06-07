小四至中二跨境生未能復課　學校改提供網上教學

中小學復課進入第2階段，小四至中二學生將於明日（8日）復課，但跨境學生問題仍未解決，新界校長會副主席、鳳溪第一小學校長朱偉林指，該校有約600名小四至小六學生，當中約一半為跨境生。朱指，會繼續為未能回港的學生安排網上教學，但由於教師要在上午進行面授課程，故跨境學童的網上教學會轉到下午進行。

他續指，網上教學會在下午2時半至4時35分進行，每日上3節課，周一、周三及周五會上中文、英文及數學課，而周二及周四則上中文、英文及常識，如常每日提供功課。朱表示，目前北區小學共有7000多名跨境生，當中小四生有1382名；小五生1222名；小六生1118名。他透露，有家長為了讓子女在港上學，已提早安排他們回港進行家居檢疫，分別暫居親友家、酒店或租住短租房屋。

有跨境學童回鄉證已過期，未能回港續證，朱表示，雖內地政府已安排他們可於深圳續證，毋須到港處理，但回港證問題仍未解決。他解釋，在內地出世、已移居香港的人士，首7年須持有簽證身份書出入香港關口，而7年後如未滿11歲，就需用回港證出入境。他透露，截至上月下旬，北區小學各級共有260名學生的回港證過期，回鄉證過期的則有660名。