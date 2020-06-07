政Whats噏：美國反警暴示威持續十幾日　社民連終現身抗議

美國近日發生反警暴示威，香港唔少團體都就事件進行大大小小嘅示威請願。向來關注外國事務嘅社會民主連線，通常喺發生事件後都會即刻喺香港搞聲援或者示威，不過今次美國反警暴示威進行咗十幾日，社民連今日（7日）先去美國駐港澳總領事館抗議，慢咗十幾拍喎！

美國黑人弗洛伊德（George Floyd）遭白人警員跪頸致死，觸發連串示威抗議，社民連今午就事件去到美國駐港澳總領事館請願，當中有成員喺請願期間單膝半跪，表達對事件嘅不滿。社民連秘書長吳文遠認為全世界都有類似警暴同埋嚴重種族歧視嘅問題，認為當美國人支持香港時，香港都要聲援，仲話世界應該要就美國嘅結構性種族歧視作出對抗。

社民連今日去美國駐港澳總領事館抗議，希望對方承認黑人面對嘅世襲性種族主義同埋系統性壓迫、譴責警暴同埋蠶食群眾言論自由和集會權利，同埋資助警員接受強制培訓及教育，促使佢哋喺解決衝突時，以溝通作為主要嘅方法。而喺集會完結後，警方向吳文遠發出違反禁聚令嘅警告，但就冇發告票。