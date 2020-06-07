石門傑志中心球場現泥沙　澄清非水浸

天文台昨日（6日）發出3年來首個黑色暴雨警告信號，多區出現水浸情況，網上更流傳位於沙田石門的賽馬會傑志中心一張泥沙湧上球場的照片，傑志今（7日）於Facebook上回應事件指，有關情況是草地足球場在面對大雨量時才會出現，因昨日沙田曾錄得累計雨量超過200毫米，導致沙田城門河水位上漲，而暴雨過後，球場的水松木碎混合物浮起而營造出『水浸』的效果。

傑志Facebook回覆指出，其工程部同事將會於大雨過後，使用拖拉機把浮起的水松木碎混合物拖平，球場便會回復原狀。他們又提到，早前該中心已落實的防洪設施，已得到有關部門的許可，並即將展開相關工程，希望中心未來能抵禦強風及洪水。

傑志中心在2012年7月，由香港賽馬會贊助港幣6300萬工程費用興建，餘下約港幣2100萬工程費由傑志承擔。中心位於石門港鐵站附近，總面積達15050平方米，是港超聯球隊傑志的訓練場地。2018年9月，當時超強颱風「山竹」襲港期間，中心內的足球場曾幾乎被河水完全浸掉，人造草場受到河水淹浸，令草地嚴重移位。