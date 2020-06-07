何君堯關注原居民權益　成功爭取村屋建太陽能棚架

新界西直選議員何君堯經常自嘲為「垃圾佬」，甚麼都不想掉棄，議員辦事處內堆滿各種舊物。作為立法會環境事務委員會主席，何非常關注環保業發展，而他亦為原居民，亦希望為鄉郊做點事，故從村屋的家居適意設施入手，推動鄉郊環保政策進程。2017年10月，立法會環境事務委員會通過了他提出放寬村屋發展太陽能的動議，及後亦向政府交意見書，終在2018年的施政報告公布，落實村屋天台容許安裝2.5米高的太陽能棚架，村屋天台配合發展太陽能之餘，亦能夠善用空間。

作為律師的何君堯在新界服務多年，是新界鄉議局執行委員。何認為，政府應當積極依循《基本法》第40條以保障原居民權益，他提醒政府一定要正視原居民權益問題，因這是一個現實問題。他又認為，香港能夠發展新市鎮應付人口膨脹，全靠利用新界土地進行開發。過去港英政府收取原居民土地發展，會給予丁權和700呎土地建丁屋。現在香港寸土尺金，個別新界土地又無法被發展，這是一個合適的時機重推昔日的「乙種換地權益書」(Letter B)，以代替現行的現金賠償，應有效改善現在土地發展停滯不前的問題。

小型屋宇(丁屋)政策自1972年以來都沒有檢討過，何君堯認為現時應該要好好檢討，但檢討政策不代表要打壓原居民權益，應考慮如何提升丁權與鄉村土地之間的使用效率，何建議將丁屋的三層限制打破，由政府統籌並將各人分散的丁權結合起來發展「丁廈」及「丁邨」，強調這是一個對新界土地的進取性思維。