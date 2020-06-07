何君堯指佔中後未刮骨療毒　釀反修例病入膏肓

近年香港社會動盪，黑暴破壞成災，更大肆宣揚「港獨」，而外國勢力頻頻干預香港內政，令中央政府不得不推出「港版國安法」。對於有反對派指港版國安法是惡法，將會影響香港市民自由，何君堯稱絕非如此，強調立法非洪水猛獸，皆因違法佔領行動後沒有徹底「刮骨療毒」，導致如今病入膏肓，認為現時立法是合適時機，而港府在推動港版國安法的同時，亦要啟動《基本法》第23條(23條)立法，他未來會繼續推動、支援及鼓勵政府盡快立法。

何君堯指出，全球沒有一個地方沒有國家安全法，美國去年通過《香港人權與民主法案》，要求美國總統確定參與壓制香港基本自由的人士，凍結他們在美資產及拒絕入境美國，他認為這才是真正的影響民主自由，奈何面對這種「長臂干預」，港人卻覺得理所當然，相反，當中央要通過一條法例來保障人民安全時，卻遭激烈反對。

他強調，香港和澳門兩地政府皆要承擔為23條立法的憲制責任，而本港於2003年推出立法，即觸發50萬人上街抗議而宣布撤回。相反澳門則於2009年自行通過立法，而中央亦於2015年頒布《國家安全法》。他認為，當中全因本港有太多「忍者」，他們一忍就忍了23年，中間沒有任何推動立法的工作，故永遠不會有立法時間表及答案。

2014年違法佔領行動(佔中)後，政府對23條立法依舊放任不理，何認為，佔領之亂餘毒未清，沒有徹底「刮骨療毒」，導致病入膏肓，直至去年反修例風波情況一發不可收拾，演變成顏色革命，他認為國家安全法是必須，而且急切的，需解決現時社會困局，認為政府絕不可原地踏步，應全力以赴推動港版國安法，並向普羅大眾講解清楚，法例不是洪水猛獸，而是保障國家安全。

至於設立港版國安法後，23條立法是否仍有必要性？何君堯的答案是肯定的，他解釋港版國安法和23條是兩個不同的管道立法，一齊達致香港繁榮穩定，必須「雙管齊下」，現時第一條管道已經打開，接下來港府應該要啟動23條立法，連接、貫通隧道。他又明白要在本港進行23條立法確有困難，但亦不可放棄，要迎難而上，而民間團體「23同盟」自2月發起網上聯署，至今已收集逾210萬個聯署，他承諾未來會繼續努力，從民間出發，支援及鼓勵政府就23條立法。