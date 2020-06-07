父母墳毀　自身遇刺　何君堯無懼暴力堅持原則

議員何君堯去年被捲入反修例事件風波，成為社會焦點，被反對派圍攻，何已故父母位於屯門良田村墓園的墓碑更同受牽連，遭黑暴惡意破壞，他為此心痛不已，自覺非常不孝，後來他在區議會選舉拉票時遇刺，面對死亡威脅，結果又失落議席。雖然「屋漏偏逢連夜雨」，但他表明未來仍會堅持原則，無懼暴力，加倍服務市民，讓社會回復安寧。

何君堯憶述，當日他接到通知指其父母墳墓遭破壞後，隨即趕往現場，目到現場損毀情況暗自心傷，覺得非常對不起逝去的父母，不明白為何會連累先人，但仍保持冷靜，痛斥這種政治操作手法非常低劣，所謂「禍不及家人」，大丈夫一人做事一人當，儘管對方不支持他的政治立場，但亦不可遷怒於其家人，批評這是怯懦、無膽匪類之人的所作所為。他當時已表明，若這批人能及早認錯，相信其父母會原諒他們。

及至去年底區議會選舉，何落區拉票時遇襲，遭兇徒以利刀刺傷左胸，最終更敗選收場。何對此表示失望，但相信暴力事件與區議會選舉是一脈相承，落選原因歸咎政治大環境，當時他不僅需要面對大眾的抹黑，更要面對死亡威脅。

逃出鬼門關的何君堯回憶遇刺事件仍心有餘悸，他說，慶幸的是自己反應夠快，否則便一命嗚呼，從未想過在香港從政需要面對生命威脅，地區工作竟然遭致殺身之禍，但他無懼暴力，承諾未來會加倍服務市民，同時指出國家安全，匹夫有責，現時最重要的是社會回復安寧。