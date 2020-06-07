黑暴捲土重來　何君堯勸社會提高警惕

反修例風波由去年開始至今已1年，面對新冠肺炎疫情的同時，黑暴衝擊及破壞仍然沒完沒了，最近更有死灰復燃迹象。立法會新界西地區直選議員何君堯擔憂破壞社會的情況捲土重來，不僅造成金錢損失，對年輕人的影響更是巨大，帶來無可挽救的傷害。他指出，外國勢力干預香港事務，破壞一國兩制，攪亂社會正常秩序，他呼籲社會各界提高警惕，勸喻年輕人千萬不要被渲染誤導，而他會在議會繼續「撥亂反正，破格求變」，未來仍會堅持自己原則，大膽發表意見，行其位、素其位。

何君堯表示，香港是法治社會，若鬧得翻天覆地、有法不依，示威者四處破壞、「私了」甚至縱火，對社會的衝擊是顯然易見。根據政府統計處公布，首季本地生產總值按年下跌百分之八點九，約等於六百多億元，另政府修理被破壞的設施、如欄杆、街燈等，所需花費高昂，而地鐵設施的破壞更是多不勝數。何又指，政府一年撥款逾千億元於教育預算，但年輕人卻被荼毒、惹上官非，甚至要負刑事責任，這些損害更是無法計量及無價，故勸喻年輕人應建立批判性思維，看清目前所處形勢，千萬不要被誤導，做事應多加謹慎，做錯了則回頭是岸。

他又稱，美國反對香港就《基本法》第23條或「港版國安法」立法，稱會危害美國利益。何認為，作為中國人，回歸祖國23年，並獲得身份上的認同，見到祖國的長足發展，惟年輕一代誤信讒言，一味認為國家不好，何指，沒有任何一方是完美的，認同有改善空間，他舉例，今次新冠肺炎疫情，國內便處理得比歐洲、美國好，他奉勸大家不要做愚蠢的事，以及做出破壞性的行為。

在過去立法會會議中，經常上演何君堯與民主派議員唇槍舌劍的緊張場面，事後又會引起大批網民關注。何表示，他進入議會的初衷，是希望「撥亂反正，破格求變」，同時致力推動23條立法。他憶述，有鑑於過去2屆立法會已經「立立亂」，他在2016年甫進議會時便發生「游梁事件」，眼見莊嚴的議事堂內，新當選的游蕙禎和梁頌恆在宣誓就職時竟侮辱國家及整個中華民族。

面對這樣的情況，何無奈稱，「人哋打泥漿摔角，自己還堅持衣冠端正、試圖同佢哋講道理，並非正確做法」。何指自己果斷敢言，不希望大氣電波只有反對派的聲音，畫面只有反對派的形態，他們強，自己則要更強，他們爬得高，自己則要高他們3呎，但無論任何情況下，他堅持君子動口不動手。

至於是否擔心言論會建立壞榜樣，影響年輕人？何指出，若真有此想法，全因他們無視過去2屆立法會發生的亂象，有人存心在議題上導人於盲，他從不介懷被人批評，最重要是自己目標清晰，希望在激辯中尋找真諦，同時讓大家開闊思維了解事件，縱然過程需付出代價，但他認為應該盡議員責任，行其位、素其位，一切從良心出發。