小四至中二生今復課　興德按年級將跨境生編同班

繼上月底全港中三至中五生復課之後，今日迎來小四至中二生回到校園。因應疫情關係，跨境學童至今仍未復課，而跨境生佔全數學生約兩成的興德學校，則為復課作出多手準備，例如在復課後將跨境生按年級編在同班，方便管理及教學，以及分層上課，校長賴子文強調是期望能容易調整上課進度，及令家長安心。

賴子文表示，早前已諮詢過兩地家長的意見，由於跨境到校需時，一旦遲到會影響上課進度，因此早前已重新編班，將跨境生按年級編在同一班，同時可免除兩地家長擔心孩子互相感染。除此之外，他亦安排跨境生與本地生「分層」上課，跨境生集中在其中兩層。

賴續指，就算跨境生最終未能在本學年復課，甚至因疫情關係全港學校又再停課，該校亦有準備，會繼續安排網上課堂，令學生們不會因而停學。該校的防疫物資已有充足的準備，亦在一月購置空氣過濾機，迎接復課。

雖然興德學校過去曾受校政風波困擾，但憑著過去兩年多的努力，家長對興德的印象似乎有改變。賴指，原本有家長為獲派到興德的孩子轉校，但之後亦期望子女可以再轉讀興德；在過去兩周亦約有十名家長查詢轉校的情況，令教學團隊甚為鼓舞。

該校校監湯修齊指，興德將在新學年改名做「圓玄學院陳國超興德小學」，是由於圓玄學院主席陳國超向興德捐款一百萬元；而「興德」已有六十多年歷史，因此仍保留興德字眼，亦會更改校徽及校服式樣，期望給予家長及學生耳目一新的感覺。

除此之外，為提升學生的英語及STEM（科學、科技、工程及數學）教育水平，該校計劃增聘外籍英文教師，以及與本地一電訊商合作發展成智慧校園，又會增加陶藝室等。賴又透露，辦學團體圓玄學院曾考慮將興德轉做直資學校，不過他的想法是「做一間比直資更高質素的津貼學校」，不想學生因為家庭經濟狀況而失去學習的機會。