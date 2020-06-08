專家教路：海洋公園有潛力利用地理優勢　發展歷奇活動

海洋公園日後將減少機動遊戲設施，以節省維修及折舊的開支，轉而加強保育。有歷奇專家指，海洋公園大有潛力利用地理優勢發展歷奇活動，只是過去公園較少在這方面發揮，浪費了本身的獨特資源。

海洋公園今年初提交的全新定位策略發展計劃，曾建議定位為以歷險為主題並以自然和保育為本的度假勝地，在景點加入歷險和探索自然元素，當中曾提及可建棧道及歷奇遊樂設施，包括興建不少機動遊戲，然而因為財困，發展大計告吹。

不過，中國香港歷奇專業人員協會主席李嘉輝表示，海洋公園可以開拓一些平民化且親近大自然活動，如攀石、飛索、水澗激流和體能活動項目等；公園部分地方亦可以開拓為行山路線，澳洲、新西蘭等地都有叢林歷奇之旅，海洋公園大有優勢發展。

他續指，公園可與一些非牟利團體合作，舉辦工作坊，由團體做導賞或歷奇導師，帶學員入園訓練，增加客流量。另外，公園動物多，亦可以繼續舉辦認識動物的體驗活動，如大熊貓保育等。

公園去年亦已推出STEAM學習計劃，希望連繫學生與大自然，曾透露以政府早前的資助設立一所以科技驅動及充滿互動元素的STEAM教育中心，預計明年開幕。公園亦曾構思沿着崖邊而建特色的餐廳，飽覽南區景色之餘，都可接近大自然活動。