學者倡海洋公園賣地賺錢　設基金支撐營運

海洋公園財困，若遊客市場遲遲未能重開，將大大影響收入。有學者認為海洋公園應出售土地吸納新資金再設立基金，才能持續營運；亦有學者認為海洋公園必須創建不能替代的形象，深入民心，才能夠吸引遊客入場。

香港中文大學劉佐德全球經濟及金融研究所常務所長莊太量認為，若公園重開會有客流，可以如昔日般有收入支撐營運，屆時就未必需要向銀行借錢，但若要借貸，利息一定「唔平」。至於修改《海洋公園條例》，他認為可以考慮放寬出租或出售土地，再成立基金營運，引入市場資金，方便運作，不需再向政府申請撥款。

經濟學者巫伯雄認為，海洋公園若考慮縮減某些活動的規模，可能會變成惡性循環，影響項目的質素，變相趕客。他強調，人流是最不需要成本的賺錢來源，有人流才能帶動其他消費。

巫續指，公園形象很重要，要有其他主題公園不能替代的吸引力，節目內容要吸引，才能吸客非到不可，他認為海洋公園需要建立新的形象，例如拍攝宣傳片或與媒體合作拍片等，學習迪士尼持續吸引旅客。至於公園在財困下會否影響借貸能力，主要視乎公園能否交出一份有建設性的改革計劃。