東方日報A1：海洋公園攤大手板　無底深潭　議員炮轟

疫情持續肆虐本港，主題公園被迫關門止蝕。立法會剛通過逾五十四億元撥款給海洋公園救亡，公園未來如何轉虧為盈令人關注。據了解，政府向海洋公園訂立每月撥款機制，按公園節省到的成本和收入適度每月放發金額。海洋公園計劃未來縮減開放時間及五大節慶活動規模應對。有經濟學者認為公園節流應考慮裁減冗員，重新招募有創意的人才管理。有議員認為只節流不開源的做法並不能止蝕，反減低吸引力，批評海洋公園「過咗海就係神仙」，至今未有交代具體發展計劃，預言一年後又會再「攤大手板」問立法會攞錢，淪為「無底深潭」。

海洋公園獲政府撥款，其中卅一億元先用作償還貸款，剩下款項僅夠樂園營運一年，即由今年七月一日至明年六月三十日。海洋公園回覆本報查詢時表示，政府會先為公園償還貸款，並訂立每月發放撥款機制，因應海洋公園的收入和節流措施所減省的成本，適度調整向海洋公園提供的款額。換言之，上述撥款是政府向海洋公園提供資助的上限，實際金額將取決於海洋公園收入及節省到的成本。

公園表示，未來一個財政年度會縮減營運開支，例如按市況調減開放時間或五大節慶活動的規模和形式，包括夏水禮、哈囉喂全日祭、聖誕全城HOHOHO、開運大團拜和親親動物月等，以控制投資和活動成本。

至於未來發展計劃詳情，公園僅稱未來將脫離傳統主題公園的發展模式，避免大規模投資於興建機動遊戲，亦會縮小公園規模，減省不符效益的設施及開支，重點會回歸教育和保育工作。關閉機動遊戲方面，海洋公園回覆僅稱相關未來發展詳情將適時公布。

公園又指會利用其優美的海岸線和南朗山景致，進一步發展成為一個主要的度假勝地和休閒區，帶動本港及南區經濟發展。政府將展開重新審視海洋公園的工作，讓公園的發展能在財政上更具可持續性，政府會適時再向立法會匯報。

立法會議員葛珮帆表示，海洋公園必須開源節流，重新定位及重組，用最少的資源吸引旅客入場，在來年交出改善建議。她認為機動遊戲機可以外判經營，另外賣地或出租土地，以商業營運吸納新資金。

經濟學者巫伯雄亦指，公園要有創作性，必須找到一位靈魂人物做管理，園內既要裁減冗員，又要視察各主題區的表現，從中揀選人才。至於員工應否減薪，他認為減薪只會趕走有能力的人，並非最佳的方法。

一直反對撥款予海洋公園救亡的議員譚文豪則批評，公園竟考慮縮短營業時間及縮減最受歡迎的活動規模，等於自減吸引力，只節流不開源扭轉虧蝕現況，「到時公園真係變成鬼城，名副其實嘅哈囉喂！」他痛斥，海洋公園管理層取得撥款即「過咗海就係神仙」，要求公園盡快提交落實未來方向的計劃時間表，否則擔心情況如同惡性循環，最終要再以公帑填氹。

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