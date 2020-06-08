赤柱監獄增生產線　每月生產約50萬個口罩

新冠肺炎爆發一度令本港一「罩」難求，懲教署於疫情初期已積極籌劃增加口罩生產線，供應政府物流服務署。除羅湖懲教所外，其他部分懲教院所亦投入生產，其中赤柱監獄加設兩條生產線，目標每月生產約50萬個口罩。有參與製作口罩的在囚人士透露，得悉可以參與口罩製作工場，即時主動參與，冀回饋社會。

赤柱監獄的口罩工場今年5月下旬開始運作，現時有兩條全自動生產線，共7名在囚人士參與成人口罩生產工作。參與生產的在囚人士需接受培訓，包括提升個人衞生意識、使用個人防護裝備、加載物料、操作控制面板、品質檢查、包裝、倉務和工業安全等，讓他們掌握行業知識、品質管理概念和職業安全健康等通用技能。

懲教署工業及職業訓練組總經理梁志偉指，口罩工場原為印刷工場，及後經建築署及機電工程署協助下，令工場「大變身」，目前口罩工場只運作一周，製作過程間面對不少困難，坦言：「如果啲物料歪咗少少，之後嗰啲都會歪；有時啲物料攝住咗部機，又要再整過。」

梁補充，每條生產線都有最少2名人員監察，其中工藝人員負責調校機器，監工負責維修，相關人員早前均多次赴羅湖懲教所「學師」。為加強口罩製成品質，且防止受污染，進入工場前需確保清潔衞生。口罩製成後，在囚人士會雙重檢視製成品，倘發現有甩耳線情況，會交由另一人利用超聲波焊耳線機接合，另有人負責摺紙盒及包裝。

在囚人士阿明（化名）稱，他之前在印刷工場工作，工作要求高且嚴謹，倘一不留神，或會有凹凸不平情況而需要報銷，惟口罩工場的要求更高，堪稱嚴格中的嚴格。他憶述，得悉設立口罩工場後，二話不說自願加入，他坦言：「我作為香港人，知道依家疫情咁嚴峻，所以想略盡綿力，能夠出一分力我都好開心。」