酒樓結業半年未清場　蒼蠅蚊蟲商場內到處飛

多間酒樓未能捱過反修例示威及結業打擊而結業，其中位於粉嶺海聯廣場的海聯皇宮大酒家，去年11月結業至今未有人為酒樓清場，有商場租戶反映，近日明顯有蒼蠅、蚊蟲孳生，衞生環境變差，更形容「蚊追人」。食物環境衞生署經本報查詢後，到場視察發現商場部分地方有輕微蟲患，包括有果蠅等，將考慮向有關人士發出妨擾事故通知，要求有關人士在限期內採取措施減除妨擾。

東網記者到場視察，酒樓未有傳出異味，但明顯有蚊在商場內四處飛。在商場開設補習社的陳先生指，近日發現不時有蚊蟲飛入商場，原本以為是由商場外飛入，但發現數量愈來愈多，補習社內放置的防蚊貼短時間內已貼滿蚊蠅，情況嚇人，因而懷疑蚊蟲是由已結業的酒樓傳出，並向商場管理公司投訴，但情況未有改善，冀食環署人員盡快跟進及處理。

另一商戶黃女士形容，每次在店內用膳時，「啲蚊就追住」，感到煩擾。有物管公司職員證實收到商戶投訴，但由於涉及私人地方，沒法入內，物管公司已聯絡酒樓租客及業主反映情況，會安排滅蟲公司到商場滅蚊。

民建聯北區社區幹事曾興隆表示，接獲數名市民反映類似問題，據他了解，酒樓正進行清盤，「執得突然，廚房等無清理」，估計因而令蚊蟲孳生，但由於酒樓屬私人地方，管理公司沒法進入，未能處理根源問題。他指，會繼續了解清盤事宜，要求相關人士盡早進入酒樓清理。

食環署回應查詢時表示，接獲本報查詢後，該署隨即派員巡查，在商場公用部分發現有輕微蟲患，包括果蠅，該署人員已建議商場物業管理負責人加強防治蟲鼠的工作。由於該處所現時暫停營業，該署人員未能入內進行調查以尋找蚊蟲孳生的源頭。該署考慮向有關人士發出妨擾事故通知，要求有關人士於限期內採取措施減除妨擾，並會繼續留意有關情況及採取適當行動。