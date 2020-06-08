防疫基金又漏招　維修汽車業非零售未能受惠

疫情打擊各行各業，政府先後提供兩輪「防疫抗疫基金」，惟基金再被揭「漏招」，維修汽車業界指大多同行未有受惠，有出售汽車零件的東主指經營困難，現只能蝕本經營，或面臨結業。有業內人士更指出基金申請準則模糊，有公司因未在商業登記及門牌上寫有「經銷」二字，便不獲零售業的8萬港元資助，對此感到不公平，希望政府會放寬申請條款，讓更多人受惠。

疫情令市民外出意欲大減，運輸業大受影響，連帶衍生產業如汽車維修及美容等亦有影響，現時全港估計有近千間車房，但在防疫基金下均未有受惠。黃大仙翠鳳街一帶有近百間車房，以往車水馬龍景象不再，亦有最少兩間車房結業。該處經營近十年汽車維修生意的黃先生指，自己亦有售賣汽車零件如風隔、油隔，雖然經營性質如相鄰車房一樣，但因自己在商業登記、門牌未有「經銷」二字不被視為零售業，未有如對方獲發8萬港元補助，「其實我哋都係一件件咁賣零件，只不過公司性質係服務唔係零售就唔受理，咁好唔公平。」

黃指自己現時正蝕本經營，最多要倒貼3萬多港元，若情況持續，數月後便要結業。另一經營的士維修業務的陳先生指，疫情令生意大跌七成，的士司機減少出勤，儘管延長營業仍入不敷支，「我做咗20多年，見過最差真係今次。」陳指政府亦有補貼司機，應該一視同仁，資助業界。

關注情況的工聯會指，車輛維修技工是技術人員，部分亦有獲機電工程署認證，但現時基金未有補助從業員或經營者，要求政府應放寬申請條款，凡有實體店而受疫情影響者，均可獲如零售業一樣8萬港元的資助額。