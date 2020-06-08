東方民調：工程失誤　陳帆與相關官員應下台

沙中線紅磡站工程失誤，令人憂慮安全問題，乘客隨時變成「沙中人」。港府死撐與港鐵董事局被蒙在鼓裏，把調查報告中提及的監督、管理問題推得一乾二淨。有學者批評港府逃避問責，運輸及房屋局監管不力，該局局長陳帆理應問責下台，並需追究時任負責官員責任，若有人涉及瀆職更應被起訴，否則難起阻嚇作用。

立法會大會舉行會議，運房局局長陳帆回覆議員質詢指，港府正就調查委員會的最終報告研究是否追究港鐵，有需要時會按照委託協議跟進。港府已禁止禮頓投標工程十五個月，發展局亦正研究最終報告，審視及分析有否一些未曾考慮的情況，而屋宇署已於上月十五日，根據《建築物條例》檢控禮頓，但不便透露詳情。

沙中線工程醜聞，港府有不可推卸的責任，但當被問到官員責任問題時，陳帆卻死撐調查委員會報告主要指出工地監督機制、地盤設計和建造團隊溝通存在問題，港府及港鐵董事局也被蒙在鼓裏，相關失誤並不涉及高層及管理層的意見。

理大專業及持續教育學院講師陳偉強認為，港府只檢控禮頓，沒有追究官員責任，是推卸責任，港府想置身事外，直指港府委託港鐵興建沙中線，港鐵招聘承建商，港府有最大責任監察港鐵及禮頓做好工程。

陳續說，沙中線項目由運房局負責推展，陳帆作為該局局長應問責下台；前線負責監督港鐵及禮頓的路政署，其現任署長陳派明亦應革職，之前負責的政策局及政府部門官員亦應被追究，若當中有人涉及公職人員行為失當，更應被刑事起訴。官員不問責，難有阻嚇作用，因監管不力而導致工程失誤的醜聞恐不斷重演。

沙中線工程至今仍未完工，港府繼續「伸手」向立法會追加逾一百億港元撥款填氹，陳帆稱，若財委會未能在本立法年度內通過額外撥款，沙中線工程須於最早今年十月暫停，遭多名議員質疑「發窮惡」及「感情勒索」，認為不應用公帑「埋單」。