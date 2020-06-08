東方民調：港府監管不力　失職卸膊燒錢補鑊

沙中線工程失誤，陳帆死撐港府與港鐵被蒙在鼓裏，圖逃避問責。

沙中線紅磡站工程醜聞多籮籮，獨立調查委員會直指港鐵、承建商禮頓及港府均需為工程失誤負責，港府終根據建築物條例檢控禮頓。「東方報業民意調查」結果顯示，大部分受訪者批評港府只識卸責不問責，港府本身沒有做好監管角色，「冇心冇靈魂」才會對工程失誤懵然不知，只識浪費公帑補鑊。受訪者又批評香港鮮有官員對失誤問責下台，形容問責制已名存實亡。

屋宇署已就沙中線紅磡列車停放處建造工程欠妥情況的指控完成調查，根據調查結果及經徵詢律政司意見後，已按照《建築物條例》（《條例》）向禮頓提出檢控，有關聆訊定於明年一月廿七日在九龍城裁判法院進行。港鐵五名高層已分別提早退休及被離職，港府正就調查委員會的最終報告研究是否追究港鐵，至今事件中卻沒有港府時任或現任官員被問責。

「東方報業民意調查」於上周四至六以手機東網港澳APP及街頭問卷形式，成功訪問三百三十八名十八歲或以上市民，結果顯示，對於港府終提出檢控該承建商，而該承建商一直承接多項工務，五成一受訪者直指，應永久禁止投標所有工務；三成人轟港府後知後覺，對禮頓已失信心；一成六人憂慮安全問題。

陳帆是運房局局長又是港鐵非執行董事，至今無時任或現任高官問責，六成八受訪者稱，相關官員須追究及下台；一成九轟失職官員側側膊。

港府推說，與港鐵一直被蒙在鼓裏，三成六受訪者批評港府失職，才會懵然不知；三成二斥當局本身並沒有做好監管角色；兩成八不滿只識卸責不問責。

獨立審計小組報告早前建議五十八項改善措施，僅十四項落實，四成六受訪者擔憂，改善措施成效存疑；三成形容是雷聲大雨點小；兩成批評進度緩慢。

香港屢爆基建醜聞，延誤超支，大部分受訪者炮轟港府監管不力，四成六斥只識浪費公帑，亡羊補牢；兩成九批評港府冇心冇靈魂，無吸取教訓；兩成一更揶揄港府意見接受，態度照舊。

由政治、治安、民生、醫療以至基建，出現大問題亦鮮有港府官員問責，四成九受訪者形容，香港問責制名存實亡；三成認為無懲處，欠阻嚇；一成八批評管治才愈來愈差。

綜觀情況，大部分受訪者批評港府在沙中線工程失誤問題上責無旁貸，作為項目監督者沒有履行責任，還要逃避問責，又認為不問責制度，最終釀成「意見接受，態度照舊」的陋習。