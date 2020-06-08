探射燈：避風塘亂泊　隨時火燒連環船

避風塘亂象一籮籮。香港泊位不足，非法分租問題肆虐，避風塘內泊位雜亂無章，更連番發生「火燒連環船」險象。早前觀塘及筲箕灣避風塘相繼有遊艇起火，濃煙密布。事實上，多個避風塘船隻碇泊雜亂無章，筲箕灣避風塘逾百艘「船貼船」，一旦發生火警，隨時釀火燒多船遭殃；西貢避風塘位處偏僻，碼頭附近海面卻有多艘遊艇貪方便亂泊，船隻要在船罅間左穿右插。業內人士建議政府倣效外國繫泊安排或本地私人遊艇會，設置如「魚骨形」的碼頭泊位，增加泊位數量及提高保護力，同時加強執法糾正亂象。

本港遊艇數目約有1萬艘，加上其他類型船隻，每逢颱風襲港，各式船隻湧入避風塘，卻未能井然有序地碇泊，如在前年超強颱風山竹襲港期間，部分避風塘「逼爆」，亂泊嚴重，更發生船隻互撞意外。本港避風塘設計多年無改善，場內不設特定泊位，任何本地船隻可於任何時間，只要碇泊位置不在通航區內或妨礙其他船隻出入，就可自由進入停泊，故不難發現場內不同類型的船相鄰停泊，甚至船貼船。

風季將至，避風塘內亂象頻生。銅鑼灣避風塘內雖未見擠迫，近百艘船「東一忽、西一忽」停泊。筲箕灣避風塘百多艘大型漁船、遊艇混合停泊，有小船被大船包圍，要駛出亦有難度，又有部分船隻相距甚近，隨時相撞，一旦發生火警，隨時連環燒船。觀塘避風塘停泊船隻不多，但有不同類別船隻並排停泊，距離太近可能會導致輕微碰撞；同時海上垃圾漂浮，更疑有人霸位非法出租。

事實上，東網2017年曾報道，有人在觀塘避風塘停放多個巨型浮躉霸位，並以「保安費」及「泊位費」，月租2萬至11萬港元圖利。有業內人士透露，觀塘避風塘泊位出租情況至今未見收斂，早前就有人以公司之名，向停泊該避風塘的遊艇收取高昂「管理費」，「早排有啲自己（船）泊入去嘅，夜晚就畀人整蠱，朝早發現隻船隨水漂流。」有關情況蔓延至其他避風塘，在筲箕灣避風塘經營「駁艇」的船家亦暗示，「唔係話有位你就可以放喺我隔籬，衰啲講，你唔搵人幫你泊，可能第二日就冇咗架船。」

船隻眾多的西貢，公眾碼頭附近海面上數百艘遊艇、漁船停泊，部分並排而列，部分呈放射形向外散。期間有漁船回岸，在船群中左穿右插，與其他船距離不足10米，險象環生；又因船隻不規則停泊，大型遊艇難以靠岸。香港仔的兩個避風塘同樣停泊數百艘船，遊艇雖按次序排列，漁船卻不規則停泊，停泊在海中心，而登船時需以駁船接送；鯉魚門三家村避風塘以漁船為主，除了船隻停泊得亂七八糟外，海水衞生情況亦一般，近岸處更有大量垃圾堆積；而大埔船灣避風塘停泊的船隻相對較少，以小型船隻為主。

「依家避風塘係船貼船，出出入入總會有啲碰撞。」本身為國際精英潛水訓練中心負責人的遊艇船主張衞直指，避風塘混亂情況常見，雖然現時本港有14個避風塘，惟部分面積較細及風浪大，較少人停泊，熱門避風塘有時擠迫得對船隻進出構成危險。他指私人遊艇會魚骨形泊位設計比較安全，船隻碇泊於浮木橋兩旁，可有效分隔船隻，但造價較高，擔心會轉嫁船主身上。

西貢遊艇協會創會會長張溢良亦指，現時避風塘及避風碇泊處均採用「先到先得」形式，導致漁船和遊艇「爭位」，增加船隻碰撞機會。張促政府於避風塘劃分遊艇及漁船區，「其實要做就好簡單，做啲『一字位』將啲船一排咁泊好晒，再加魚骨形泊位就可以泊得又多又整齊。」

「除咗觀塘，筲箕灣避風塘都曾經出現火燒船，當中仲有人喪生，呢啲唔係單一事件，係時有出現，政府係咪要做啲嘢去避免不必要嘅事情發生？」議員陳恒鑌直斥避風塘亂象持續多年，惟政府抱着「少做少錯」的原則，儘管業界曾多次跟進亂泊及泊位不足等問題，並提出建議，但政府反應仍不積極，好似無人管。他促請政府盡快改善泊位規劃、多加巡查來改善情況，否則不接納意見，只會維持不作為及無作為形象。

海事處發言人回覆指，現時私人繫泊設備數目逾1900個，該處正推展在喜靈洲避風塘新規劃私人繫泊設備區，至今年3月已批准共103宗申請，當中18個已完成敷設設備。由2017至2019年，該處向613個非法私人繫泊設備的擁有人發出移除通知書，並在避風塘內成功檢控105宗違泊個案。