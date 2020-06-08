探射燈：借鏡美澳　魚骨形泊位　百利無一害

美國邁阿密公共繫泊碼頭便採用魚骨形泊位，附近並設有娛樂及休閒設施（紅圈示）。

本港避風塘內「隨意泊」、欠缺管理，惟外國如澳洲、美國及西班牙等地卻有完善的泊位設施，不少均屬魚骨形泊位設計，既能增加容納遊艇的數目，又能作良好管理，更可綠化，深受船主歡迎。本港業界亦指魚骨形泊位有一定優勢，可以嘗試由私人遊艇會推廣至公眾碼頭。

本港多個私人遊艇會均採用魚骨形泊位設計，整體觀感井然有序。船主可經浮橋直接登船，毋須乘坐駁艇，方便快捷。其中西貢白沙灣遊艇會便屬魚骨形泊位設計，兩排約50隻遊艇沿着兩條海堤整齊排列；同類泊位在屯門黃金海岸鄉村俱樂部遊艇會亦可看見。

然而，該類泊位在其他國家常見，如澳洲、美國及新加坡等不少遊艇碼頭採用。現時澳洲黃金海岸，西班牙近直布羅陀港灣一帶，甚至內地及台灣等多地，使用魚骨形泊位的設計由來已久。位處澳洲黃金海岸北面的神仙灣早年亦曾擴建社區碼頭，使用魚骨形碼頭設計，將泊位增加80個，可泊50至80呎長的遊艇。

美國邁阿密的Dinner Key Marina作為佛羅里達州內最大型的公共繫泊碼頭，其魚骨形設計可提供超過580個遊艇泊位。其租金視乎船身長度而定，最高可容納50呎長、21米闊的遊艇。碼頭提供船塢、加油站、吸糞、回收舊機油等服務，附近亦有餐廳、健身中心、淋浴設備、酒店住宿、無線網絡等，消閒設施一應俱全。

「外國啲海灣大，風平浪靜，加埋潮汐漲退少，好適合用魚骨形泊位泊遊艇。」西貢遊艇協會創會會長張溢良指，魚骨形泊位可停泊更多遊艇，繫泊時更穩固，管理上亦較易統籌。本港的海灣未必如外國般寬敞及平靜，惟魚骨形泊位在外國及本港私人遊艇會成功實行，港府亦可積極尋找試行魚骨形泊位的公眾碼頭，以目前情況，觀塘避風塘應最為適合興建魚骨形泊位，當局可作先導研究。