探射燈：全港覓海灣增魚骨形泊位　容量多又整齊

近年遊樂船隻數目上升，對泊位需求殷切，惟泊位問題叢生。東網視察香港多個水域，發現大埔吐露港海灣甚為適合設置魚骨形碼頭及泊位，有曾提倡興建水上中心的機構坦言，本港水上康樂配套設施不足，普羅市民親水的機會較少；有團體則建議政府倣效私人遊艇會設置公眾魚骨形泊位，增加泊位供應。

全港43個私人船隻繫泊設備區當中，有41個已告爆滿。而本港第四類別船隻（或遊樂船隻）的數量近年不斷飆升，由2009年的6400多隻，急增至去年近1.03萬隻，增幅達60%。海事處估計至2030年，遊樂船隻對避風塘、避風碇泊處及遊艇會泊位需求高達306公頃，屆時泊位短缺的面積由預計今年超過26公頃，將增至逾75公頃，並預計屆時遊樂船隻泊位面積供應不足。

東網日前視察香港多個水域，發現吐露港一帶水域景色宜人、水深廣闊，適合發展遊艇泊位。吐露港為新界區主要內港之一，位於沙田以北，大埔以東，有連綿、優美的海岸線，興建整齊有序的魚骨形泊位，相信可讓大量船隻停泊。碼頭內設備齊全，除設有綠化帶還有多層會所，會所最低層為商場，設有多間商舖及餐廳，上兩層為停車場，頂層則為辦公室寫字樓。進入碼頭均有清晰的指示前往各處，魚骨形設計可提供多個泊位，靠近岸的泊位可停泊民用船隻，運送貨物的躉船或大型船隻則泊於離岸處，以不會阻礙航道為主。早年非牟利機構創建香港曾提出，將吐露港海面連同白石角毗鄰科學園約300公頃面積，發展成公共海事設施中心，水面會以漂浮式防波堤泊位，並採用魚骨形設計，停泊400艘船的浮橋系統，造價預計約需2億港元，並以優惠價錢推廣水上活動予普羅市民。

身兼南區區議會副主席、創建香港行政總裁司馬文指，香港擁有長達逾千公里的海岸線，260多個島嶼，是個值得發展更多海岸旅遊及休閒水上活動的城市，該機構曾建議在吐露港海灣興建一個公共海事設施中心，讓普羅大眾享用海上活動，而非目前僅限於富有人士的玩意，坦言本港在此方面遠遠落後於世界。

司馬文續指，吐露港擁有完善公共交通服務，科學園亦有停車場及零售商店，而且該機構曾作研究，上址為人工海岸線，興建海上設施不會對生態環境、交通及景觀造成負面影響，而該位置若發展成事，可以讓喜愛海上活動的市民享受屬於市民的漂亮海灣。但該計劃當年遭政府反對，他坦言是種空間的浪費，該機構未來會繼續爭取重新發展海岸設施，亦建議政府擴闊香港仔避風塘，容納更多船隻及改善整體泊位安排。

遊樂船泊位大聯盟發言人Tony指，遊樂船泊位長年不足，霸位分租圖利情況比比皆是。他坦言自己亦要以3000港元租用一個原只需數百元的泊位。他建議政府倣效私人遊艇會設置魚骨形泊位，「因為每隻船佔用嘅面積較小，可以泊得密啲。」他指出，若毋須繳付高昂的入會費，租金與私人遊艇會看齊，以30至40呎長的船隻為例，月租數千元，他認為價錢亦算合理。

航運交通界議員易志明表示，不少作業船船主擔心，颱風襲港時沒有足夠的避風塘泊位供各類船隻停泊，「有啲避風塘位置太偏遠，萬一真係打風，一時三刻都去唔到。」易希望當局加強與業界溝通，紓緩部分避風塘泊位供求緊張情況。