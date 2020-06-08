網民熱話：大媽喱士口罩掛耳邊　戴檢疫手帶攜男童搭巴士

布口罩、外科口罩，甚至N95都有人使用，但喱士口罩你又見過未呢？近日有兩母子戴着疑似檢疫監察手帶搭巴士，其中男童不止未戴有口罩，旁邊大媽的口罩亦僅單掛耳邊，而口罩質料更是喱士製成，毫無防護功能可言。現場乘客「睇唔過眼」出言指摘，但反被大媽「X番轉頭」，最後要驚動車長停車處理。

相關相片日前（5日）於各個網上群組流傳，涉事在九巴296C路線車廂，二人坐在巴士上層車頭位置，其中男童並未戴上口罩，而大媽的口罩則以黑色喱士製成，布料猶如半透明，讓人懷疑其阻隔病毒的功效，加上大媽並未戴好口罩，僅是單掛耳邊。圖片中，當事人低頭玩手機，似乎不覺有異。貼文形容大媽，「帶住條手帶仲要X番人轉頭」，因乘客與大媽發生爭執驚動車長，最後車長停車讓所有乘客落車，報警處理。

網民看過貼文後直斥兩母子「累人累物」，有人留言稱：「個口罩先最恐怖」，有人調侃其造型是「拎底褲改裝」，質欵口罩功效：「咁嘅口罩不如唔好戴」。

網民有話說：

Et Wong：佢個口罩咁性感

YanYan Ng：點解可以畀佢上巴士

Sandy Sin：帶手帶，仲要用底褲當口罩，咪X害人啦

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