Dr.東：HA Go新功能　預約門診加照顧者模式

彭育華（左）相信啟動人數與下載人數有差距是疫情所致。

醫院管理局去年12月推出「HA Go」一站式手機應用程式，用戶通過身份認證後，方可使用查閱付款及預約紀錄、配藥及過敏紀錄等個人化功能，局方計劃於今年第3季推出預約普通科門診及加入照顧者模式等新功能，未來亦會研究發展視像診症，方便病人使用醫院服務。

「HA Go」整合多個醫管局現有應用程式功能，包括預約專科門診新症、覆診提示及支付功能等，醫管局擬於今年第3季推出預約普通科門診及照顧者模式等新功能。醫管局高級醫療資訊經理馮起表示，程式最初推出時，只設專科門診預約服務，是因為考慮到普通科門診本身可透過電話預約服務。局方上月開始在程式上推行繳付門診費用及申請延期覆診的先導計劃，希望病人能透過手機一站式完成預約事宜。

本港人口老化，不少長者因記憶力衰退、行動不便等因素未能自理，須身邊的人幫助陪同覆診、配藥等，醫管局總行政經理（醫療資訊）彭育華指，局方將於程式內加入照顧者模式，每名病人可邀請10人成為其照顧者，照顧者於首階段可查看病人的預約門診時間，並可為病人繳款，其後料會陸續推出查閱病人配藥紀錄、康復治療、替病人申請延期覆診等功能，讓子女可協助照顧家人。

程式用戶要親身到醫院或門診內貼有「HA Go」標誌的櫃枱，向職員出示身份證及應用程式內的二維碼，方可啟動帳戶。未進行實名登記的用戶只可接收一般資訊、預約專科門診及付款。用家啟動帳戶後，除可使用上述功能外，更可翻閱預約紀錄、配藥及敏感紀錄、繳付門診費用及延期覆診等。

程式去年12月推出至上月，錄得逾10萬次下載，惟當中僅不足一半有進行實名登記。彭表示，相信啟動人數與下載人數有一定差距，是由於2月時本港爆發疫情所致，令病人難以親身到醫院或診所啟動服務，呼籲未啟動帳戶的人用戶在下次覆診時，可順便到院內的啟動點登記。

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