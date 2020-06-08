祿泉樓爆疫鄰近小學照常復課　有家長指應延遲一周上學

全港小四至中二學生今日(8日)復課，不少家長冒雨送學生上學。沙田瀝源邨祿泉樓早前爆發新冠肺炎個案，在祿泉樓對面的聖公會主風小學有家長坦言，因擔心疫情，曾期望可再推遲復課日子，但由於如期復課，惟有讓子女上學，以免拖累學習進度。

主風小學今早8時05分準時打鐘，。送女兒上學的家長王先生表示，由於學校鄰近祿泉樓，本期望教育局或學校可安排在疫情緩和後才復課，但現如常復課，他會多提醒女兒在校不要脫下口罩，多用搓手液，與同學保持一定社交距離。梁婆婆今早亦送就讀小六的孫兒上學，她認為學校與祿泉樓太近，應該遲一周才上學。

小六生唐同學今早準時上學，他表示家人為他準備了3、4個口罩，着他上課前及上課期間戴一個，下課後再換一個口罩。他亦會多用搓手液，又會避免與同學面對面一同飲食。他坦言自己與同學接近半年沒有見面，急不及待見到同學。

該校副校長田少斌表示，學校跟足教育局指引作安排，在下雨天操場及禮堂亦特設範圍，讓學生在這範圍飲食，而一天會上4堂課，除了中文、英文、數學及常識，亦會如常上體育及音樂課，以伸展、拉筋代替其他運動，以律動及欣賞音樂代替唱歌及吹奏。

田又透露，復課前有家長曾表示讓孩子今天不上學，若家長有顧慮，今天孩子缺課亦不會當作曠課。該校住在祿泉樓的學生不足10個；而該校亦安排在7月中開展小五呈分試。