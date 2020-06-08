14跨境生提早返港隔離便復課　北區小學冀開放關口

新冠肺炎疫情稍見緩和，繼高中學生復課後，小四至中二學生今日(8日)亦要再次背上書包，回校上課。上水的鳳溪第一小學，有學生表示心情緊張，對終於重返校園期待已久。校長朱偉林指，該校有約500名跨境學生，當中300人為小四至小六，只有小部分提早兩周回港隔離以便今日復課，冀政府能在本月底前開放關口，率先讓高小學生復課，令小五生能在7月考畢呈分試。

鳳溪第一小學在大門一帶位置設「訪客/家長檢測站」，為進入校園的訪客量體溫等，校園內的其中一間活動室，亦變為學童體溫監測站，有教職員為學生量度體溫及為他們噴上酒精消毒雙手。校園亦加設隔離區，設有桌椅及帆布床，讓不適學生等候家長接走。

就讀小四的廖同學指，心情既緊張又開心，因為今日是停課後首次見到同學，但擔心功課繁重。他又指，媽媽早前已再三叮囑他不要除下口罩、不要與同學分享食物，並要與人保持1.5米距離。

家長校董馮女士指，今日特地回校做義工，協助同學量體溫等。她對復課後學生聚集不擔心，更大讚學校防疫措施做得好。她又指，不擔心就讀小五的女兒跟不上課程進度，認為女兒非常自律，能應付到呈分試。

朱校長表示，已分別為學童和教職員添置逾萬個口罩，亦準備了大量搓手液、酒精及清潔用品，開學前已徹底清潔校園，確保學生能安心上學。朱提到小四至小六有約600個學生，當中一半為跨境生，只有14人能提早回港隔離，以便今日上課。對於小五呈分試因停課要延期，他表示考試前需要有3至4周面授課堂，希望跨境生今個月內能復課，7月能考到試。他希望政府能盡快開放鄰近文錦渡和皇崗口岸，方便學生上課。