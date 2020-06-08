聶德權提公務員雙重身份論　工會憂講錯說話被懲處

公務員事務局局長聶德權昨日(7日)提出公務員「雙重身份論」，即公務員擁有特區政府公務員及中華人民共和國香港特別行政區公務人員的雙重身份，並指公務員對雙重身份要有正確認知。有工會今早(8日)在電台節目中表示，對有關說法感到詫異及驚訝，質疑當兩個身份有衝突時，公務員應如何處理；亦有工會代表指有關說法讓事件複雜化，更令公務員憂慮會因講錯說話而受到懲處。

新公務員工會主席顏武周稱，過去沒有聽過相關說法，對此感到詫異及驚訝。他質疑當公務員的兩個身份有衝突時應如何處理，又反問政府如何說服市民，公務員會以香港市民利益為依歸。顏又指公務員本身亦是香港市民，有權利和義務就社會議題和政治提出意見。

公務員工會聯合會總幹事梁籌庭批評有關說法令事件複雜及政治化，表示有公務員憂慮被指講錯說話而受到懲處。對於政府表示正積極研究，是否要求所有公務員宣誓擁護《基本法》和效忠港府，他認為宣誓只是一種形式，稱公務員為政府「打工」，一直以來都效忠港府。他又指港英時期的公務員都是政治冷感，質疑現時公務員有反對聲音，政府作為僱主是否需要檢討。

聶德權則解釋指，公務員考慮問題時不單止需要考慮特區，更不可對內地持抗拒及敵視態度，政策要思考對自身及國家發展影響，才可發揮一國兩制的優勢。他表示昨日是出於苦心才提出公務員「雙重身份論」，又強調言論並非新事物，而是不言而喻。

聶指出香港目前的問題，是討論「一國兩制」時聚焦香港本身制度，但忽略同屬一國之內，指拿捏好中央及香港之間關係至為重要。他強調公務員可以在政策制訂過程中暢所欲言，但當政府作決策後，公務員需要支持及推行政府的政策，因此言行不會如普通人般自由。