網民熱話：餐廳水吧樓面連環走漏眼 　曱甴凍檸茶照奉客

出街食嘢，相信無人想被「加料」，不過世事總有意外。近日（7日）就有食客在觀塘一間連鎖餐廳用餐時，餐廳送來的凍檸檬茶裏面竟有一隻大曱甴，在檸檬茶中載浮載沉，十分嚇人。事主亦不禁留言：「咁大個仔第一次遇到成隻曱甴浸落杯凍檸茶畀人飲」。

網民Seong Iat Wong於Facebook群組「中伏飲食報料區」貼文講述這次恐怖經歷。圖片中可見，曱甴夾在底層的檸檬與冰塊之間，體形頗大，且完好無損，看上去十分恐怖，而另一段片是事主以匙羹撈起曱甴。事主稱自己事後「即走唔食」，相信被這場面嚇怕。

網民看過貼文表示難以接受，有人稱「好嘔心」，更有人表示「今日都無胃口再食嘢」；有網民則調侃「小強」加入檸茶：「蛋白質豐富」；有留言則追究責任：「水吧唔睇，樓面都唔睇！好過分！」

東網記者事後致電有關食肆，負責人梁先生回應指，數日前曾有殺蟲公司到店內「焗霧」除蟲，相信是曱甴暈眩跌入水吧的杯中，由於在杯底，店員無留意下，意外將曱甴奉客。當時已為客人取消落單，對方亦無特別投訴，目前並未收到食環通知。他強調，事件後已提醒員工小心，為器皿蓋好蓋子，防止類似事件發生。

網民有話說：

Melody Ho：點會水吧到侍應都無人見到

Yaris Lokman：雖然我唔係好驚曱甴，不過呢個情景我應該會發癲

Tony Cheung：檸檬茶贈送大曱甴

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