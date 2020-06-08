480間上巿公司管理層往返中港　今起檢疫鬆綁

新冠肺炎疫情緩和，政府逐步放寬往返香港及內地的檢疫限制。財經事務及庫務局局長許正宇今日(8日)在網上撰文，指由今日公布新機制，容許一些合資格上市公司的董事或行政人員，如因必要的業務活動需往返內地與香港，可申請豁免強制檢疫安排，以幫助這些企業更具彈性地處理業務。據悉，當中約有480家上市公司的管理層合資格申請。

許日前接受傳媒訪問時透露，獲得申請豁免的上市公司管理層，只有恒生指數、國企指數、恒生綜合大型股、中型股、小型股指數的成分股才符合資格，公司每月可以為2名管理層申請豁免，即是最多涉及900多人。

財庫局早前已放寬讓一些上市公司或上市申請人董事如因履行監管規定而出行，到港或回港都可申請豁免強制檢疫，至今政府收到近100宗豁免申請。此外，容許一些合資格的會計師到內地進行審計工作後回港時得以豁免強制檢疫，便利他們協助相關公司履行規管責任，至今收到110宗要求豁免的申請。

為了紓解金融業困境，財庫局5月下旬推出「防疫抗疫基金」證券業資助計劃，支援中小型證券中介機構及證券業的持牌人，每間合資格的交易所參與者會獲發5萬港元一次性現金資助；而證監會持牌人則每人可獲發2000港元。過去兩星期，已有超過8成的中小型證券經紀行以及超過5成的證監會持牌人提交申請，資助亦已由上星期起開始陸續發放。資助計劃的截止申請日期為9月30日。

許正宇又表示，會在周三立法會會議動議二讀三條草案，繼有設立一個切合投資基金運作需要的有限責任合夥制度、優化用作規管和監管在香港成立控權公司的保險集團的監管架構，以及訂立保險相連證券業務的新規管制度和擴闊在香港成立的專屬自保保險公司的可承保風險範圍，以推動市場發展，有利於促進經濟復甦。