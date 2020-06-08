研究指67%新冠肺炎患者有嗅覺障礙　最長逾20日恢復

本港不時有新冠肺炎確診者出現喪失嗅覺的病徵，惟醫學界一直失缺就患者的嗅覺功能進行定量檢測的研究。香港大學李嘉誠醫學院微生物學系研究團隊為新冠肺炎患者及健康人士進行臨床檢測及比對分析，發現有67%患者出現嗅覺障礙病徵，有患者須逾20天才開始恢復嗅覺功能。

由港大醫學院微生物學系講座教授袁國勇、港大醫學院微生物學系名譽臨床導師鍾瑋軒為首的研究團隊，為4月份確診、並在瑪麗醫院及東區醫院留醫的新冠肺炎確診者進行定量檢測及比對研究，發現患者群組中有67%人出現嗅覺障礙病徵，當中有2名患者除嗅覺障礙外，並無出現任何其他病徵。

在定量嗅覺功能偵測時，研究發現患者比健康對照群組的測驗結果較差，而大部分患者即使沒有呈現鼻竇炎、嗅裂阻塞等病徵，但團隊仍在患者的鼻黏膜下發現了CD68+巨噬細胞帶有新冠病毒抗原，推斷即使在炎症不嚴重的情況下，新型病毒仍可導致嗅上皮的滲透性感染。

而在康復期間，大部分患者的嗅覺功能都有所改善，但恢復所需時間並不一致，當中有2名患者嗅覺功能的恢復時間長達超過20天。團隊亦發現有部分患者因嗅覺功能障礙的問題而感到情緒低落，因而導致食欲降低並影響進食意欲，並指出嗅覺功能障礙對患者造成的心理影響不容忽視。相關研究成果已於國際科學期刊《Open Forum Infectious Diseases》發布。