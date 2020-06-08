《賞您睇》助你抗疫！即換CATALO維他命D免疫三寶

疫情遲遲未完，呢個時候最重要身體健康！東網《賞您睇》最新上架「CATALO維他命D免疫三寶」，包括「孕婦全效營養啫喱」、「嬰兒天然維他命D3滴劑」及「兒童DHA液體鈣(奧米加3+鎂鋅D3配方)」，為大家提升免疫力。

有參加《賞您睇》嘅東網會員，只要按去「兌換禮物」，即可用2000枚on.cc coins，換走其中一「寶」。用5000枚on.cc coins，更可以將「CATALO維他命D免疫三寶」一次過換走。

每日一粒孕婦全效營養啫喱，每粒提供540毫克安全有效濃縮魚油，可促進胎兒腦部及眼睛發展。嬰兒天然維他命D3滴劑則專為母乳餵哺或部分母乳餵哺的嬰兒設計，促進骨骼、牙齒、免疫系統及肌肉健康發展。

而兒童DHA液體鈣(奧米加3+鎂鋅D3配方)有天然香桃和杧果味的液體鈣香滑可口，能促進牙齒健康，有效有助提升學習及記憶力，以及增強免疫系統。

如果對產品成分、功效或者使用方法有任何疑問，請向CATALO健康顧問查詢。

記住！只要做齊每日三大任務：即「每日簽到」、閱讀「指定即聞」、以及各篇即時新聞，每周最多可儲到逾千枚on.cc coins，拎走心儀禮品絕無難度！部分精選禮品仲會隨時添加，記得睇實《賞您睇》！

---------------

按下面粒掣，即儲on.cc coins！家電、禮券、過千份獎品任你拎！