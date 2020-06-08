修例風波：約350人多次被捕　一名17歲青年9次就逮

反修例風波延續近一年，消息指，截至5月29日，涉及事件而被捕者高達8981人，當中超過3660人是學生，佔總數4成，情況令人擔憂；此外，眾多被捕者中，有約350人被捕逾1次，當中竟有人被捕9次。

據了解，被捕次數最多的為一名17歲青年，他於去年11月至今年5月期間，先後被捕9次，最近1次涉及上月27日示威而被捕。該青年自稱為學生，曾報稱多個身份，包括職業訓練局、HKU SPACE及IVE學生，更曾指自己無業，先後涉嫌非法集結、藏有工具作非法用途及阻街等被捕。

而8981名被補人士中，約350人、即近4%被捕多於1次。當中6人被捕4次，包括一名12歲、就讀小六的男生，他經常在西九龍區的示威場合逗留及叫囂，涉嫌公眾地方行為不檢等；其餘被捕4次的5名男子，其中1人18歲、3人20餘歲、1人57歲。另有30人被捕3次；逾310人被捕2次。

此外，被捕的學生中，1970人為大專或以上學歷，逾1600人就讀中學，8人讀小學，逾80人則拒絕透露就讀的學校。

有警官認為近4%人被捕多於1次，比率不算高，因這類犯罪與心中價值觀及理念有關，又認為重犯比率或不止4%，只是該些人未有被捕。