跳閘男涉摑港鐵職員8巴　事主稱似老竇教仔

中年漢涉嫌在港鐵中環站跳閘「斷正」後，連摑港鐵職員臉部8下，他否認一項普通襲擊罪，案件今（8日）在東區法院開審。事主供稱被告以「老竇教仔」般的力度打其臉部，歷時約20秒，但因力度不算大，覺得自己「捱得住」，因此沒有擋格或自衛，自言一直等待對方解釋跳閘原因。辯方反指是職員挑釁在先，雙方有肢體接觸，但被告沒有掌摑他，職員否認此說法。

38歲被告譚煒林，報稱無業，他被控於2019年10月14日，在港鐵中環站A出口大堂襲擊男子莫志富。

任職港鐵站務主任的莫志富出庭作供指，當晚7時許，有人在A出口大堂出入閘機對開打破玻璃，玻璃碎片滿地，他獲遣派到場維持秩序。莫憶述稱，當時他站在付款區內，期間束爆炸頭、身材瘦削的被告從身邊跳閘，由付款區跳至非付款區，莫即時喝止，說「先生你做咩呀」，被告停步並轉身望向他，但沒有說話。

莫於是拍卡出閘，走到被告面前，進一步道「你頭先做咩呀，你做咩跳閘？」。被告反斥「你係咪欠打！」，當莫再問「點解你跳閘？」，對方更舉起手，先用右手打其左臉2下，再用左手打其右邊臉，繼而重複上述兩套動作一次，即合共打了其左及右臉各4下。

莫形容被告施襲力度「唔係好重手，好似老竇教仔咁，純粹提醒、教訓吓你」。事後被告試圖跑走，但最終被站內警員截獲。莫因臉部痛楚，需送院治理。

莫接受盤問時指，遇襲過程期間一直等對方開口解釋，又因被告襲擊力度不算大，「唔係一錘打低你嘅心態，我覺得仲可以捱得住」，故莫沒有反應。被問及為何不伸手擋格或推開時，莫供稱是不想事件變得愈來愈嚴重，「擋開說變咗還手」，又否認公司訓練是讓職員捱打。