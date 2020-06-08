清潔工涉攔警查罵警少年　被判阻差罪成還押候判

50歲清潔工於去年8月5日全港「三罷」當晚，涉嫌阻擋一名警長截查一名懷疑罵警的少年，最終令少年成功跑走。案件經審訊後，清潔工今（8日）在九龍城法院被裁定阻差辦公罪成，案件押後至6月19日，待索取其背景及社會服務令報告始判刑，期間他須還押看管。裁判官指從片段可見，當時被告與少年相隔一段距離，其後被告卻主動走向警長面前阻擋，認為被告是故意為之，行為構成阻撓。

被告何永隆被控當日在深水埗欽州街與長沙灣道交界，阻礙警長馮耀彤執行職務。

裁判官裁決時指，警員馮耀彤證供清晰，屬誠實可靠證人。雖然在現場錄影片般中聽不到被告曾說「走呀，走呀」，但現場環境嘈雜，且說話內容短促，故未能錄音不足為奇。對於辯方質疑馮在口供或警員記事冊上，均沒有提及被告曾站在警員面前左右移動，裁判官認為只是警長一時遺漏，不影響其證供可信性。

裁判官續稱，從錄影片段中可見，當時穿灰色衫的少年口部有動作，曾伸手指向警長，故警長欲截查其身份亦屬合理，不存在「發悔氣」。而事發時被告與少年之間隔着另一名市民，當警長正急步朝少年方向走去時，被告卻主動走到警長身前高舉雙手。由於警長知道旁邊有警員拍攝和收音，法庭不相信警長會誣衊被告。

至於審訊期間，警長被指在法院內用手機自拍，裁判官早前以「案中案」形式處理。裁判官今頒下裁決，指由於目擊者只是在1至2秒之間看見，也沒有見到警長按下拍攝鍵，故接納警長以自拍模式作鏡子之用的解釋。