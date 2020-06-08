香港2年增2.3萬名煙民　最早小學階段已嘗加熱煙

香港「煙民」數量在去年錄得上升趨勢，習慣每日吸煙人士日均吸食約13支香煙！衞生署控煙酒辦公室今(8日)公布，香港去年的吸煙人口高達約637,900人，較2017年上升0.2%，即煙民數目於兩年之間大增22,900人。 控煙酒辦亦首次於去年研究市民使用加熱煙的情況，發現加熱煙煙民佔全港人口的0.2%，當中更有小童於小學階段已使用加熱煙。

政府統計處今日出版《主題性住戶統計調查第70號報告書》，公布去年香港人口的吸煙情況。上述統計調查根據抽樣系統於去年4至7月，訪問約1萬個住戶。結果顯示，去年整體吸煙人口較2017年上升，尤以50至59歲的中年人士在各年齡組別之中，錄得最大(2%)的增幅。而香港女性的吸煙率亦增加0.5%，反觀男性率則維持不變。而2019年的煙民日均吸煙量為12.7支，較2017年多出0.3支。另有約63%煙民表明從未試過亦不想戒煙。

另外，今次公布的統計調查亦包含由前年10月至去年7月，有關香港學生的吸煙情況。該調查訪問了5.2萬名小學生及中學生。小四至小六生的吸煙率維持不變，而中一至中六生吸煙率微跌1%。調查亦揭出於2018/19年度，分別有0.9%小四至小六生，及2.8%中一至中六生曾經或現時有使用加熱煙。

衞生署控煙酒辦公室主任封螢指出，目前加熱煙為市面新興產品，吸引年輕人購買亦容易買到，雖然目前加熱煙及電子煙使用情況未算普遍，但當局將會加強宣傳，以及使用現有條例繼續監察及規管。她亦提到早前立法會審議禁止電子煙草案的委員會決定停止工作，她對此表示遺憾。