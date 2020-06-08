私人土地作福利用途　議員批7年只完成10%令人失望

香港面臨人口高齡化，惟安老及復康服務供不應求。港府早於2013年推出私人土地作福利用途特別計劃，鼓勵非政府機構透過擴建、重建或新發展，提供或增加相關福利設施。事隔7年，計劃獲批的50個項目至今僅5個項目完工並投入服務。多名議員批評，計劃進展緩慢，完成之日遙遙無期，情況令人失望，「政府講就天下無敵，做就有心無力」。

勞工及福利局的文件顯示，首期計劃在2013年11月截止申請，共收到63個建議項目，當中13個項目因用地限制等原因，難以繼續推展而被剔除。截至今年3月，有5個項目已完工並投入服務，有1個已進入建設階段。其餘則正進入工程前的詳細設計或研究階段、處於技術可行性研究階段等。

立法會福利事務委員會今日(8日)召開會議，議員田北辰指，計劃在7年間僅完成10%項目，「以為我眼花」，質疑進展過慢。議員郭家麒批評，整體項目原本可提供9千個安老服務名額及8千個復康名額，惟市民現時只能望梅止渴，料計劃完成日期遙遙無期。另一議員柯創盛亦狠批情況令人失望，「政府講就天下無敵，做就有心無力」，形容當局稱希望盡快增加名額，惟計劃卻「開倒車」。

勞工及福利局局長羅致光解釋，由於首期計劃的項目需在現有土地重建，涉及更改規劃及土地用途，需時5至7年，亦要地區諮詢，部分項目重建時更遇到樹木及古蹟問題，需要不同政府部門及局方跟進，處理需時。

他承認，落實剔除13個項目時「拖拖拉拉」，社署需時與機構商討，其他政府部門向機構提出意見後，亦要等待對方回應及進一步研究，有機構更花長達6年時間仍未決定是否落實項目，「我哋只能希望佢哋回應快啲」。他又透露，政府提出用200億港元購置物業，用作社福用途一事，冀立法會財委會可在休會前通過撥款，料3年內可完成購置所需物業，又明言不會為物業選址安排地區諮詢。